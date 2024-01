L’allenatore del Torino e il presidente granata hanno discusso delle strategie da adottare: ecco di cosa hanno parlato

Dopo il pareggio esterno contro il Genoa, il Torino si ferma. Essendo stata rinviata la partita contro la Lazio a causa degli impegni in Arabia per la Supercoppa dei biancocelesti, i granata torneranno a giocare solo il 26 gennaio a Cagliari. Per questo motivo, Ivan Juric ha dato tre giorni di riposo ai giocatori, in modo da recuperare tutte le energie fisiche e psicologiche spese al Marassi. L’allenatore ha approfittato di questa breve pausa per un piccolo soggiorno a Milano, dove è avvenuto un incontro con il presidente Cairo. I due, tra le altre cose, si sono concentrati maggiormente sul tema rinnovo e sul calciomercato, in particolare quello in entrata.

Di cosa si è parlato

Ancora una volta, così come avvenuto nella conferenza stampa post Genoa, il tecnico ha richiesto al patron di alzare l’asticella con innesti improntati a migliorare la rosa. Affinché si possa acquistare, però, è necessario prima cedere qualcuno. I nomi sul mercato ci sono e rimangono sempre gli stessi: Radonjic, Seck, Karamoh e Soppy (che è in prestito), ma a mancare sono i possibili acquirenti. Per questo motivo, prima di poter investire, bisogna aspettare ancora un po’, anche perché numericamente la squadra è in questo momento al completo. Dopodiché, tema della discussione è stato anche il nome di Alessandro Buongiorno.

Il futuro di Buongiorno

Tante voci di mercato si sono infatti abbattute sul difensore e vice capitano, ma la volontà del giocatore e della società è chiara: continuare insieme. Juric, infatti, lo considera sempre l’unico incedibile della rosa, e sicuramente la situazione non cambia nemmeno in questa sessione, soprattutto con un campionato già indirizzato. Generalizzando all’intero mercato, quindi, la parola d’ordine è aspettare.