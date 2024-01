Calciomercato Torino / Il Milan insiste e non molla Alessandro Buongiorno: ma l’intenzione del Toro è di non cederlo

A metà sessione, il calciomercato entra sempre di più nel vivo. Il Torino non ha ancora fatto movimenti in entrata. Alessandro Buongiorno, difensore e capitano spirituale del Toro, è voluto fortemente dal Milan di Pioli. I rossoneri hanno bisogno di un difensore centrale e insistono, ma l’intenzione del Torino è quella di non cedere il giocatore. Almeno in questa sessione, poi in estate tutto potrà succedere. Se ne parla tanto in questi giorni, ma Buongiorno è un giocatore del Toro, perno di una squadra che punta all’Europa. Il Milan però non molla il numero 4 granata. L’intenzione di Buongiorno e di Cairo, è quella di non fare questo passo adesso. Il Milan offrirebbe soldi e Lorenzo Colombo come contropartita. Il valore di Buongiorno si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma Cairo potrebbe chiederne fino a 40 per un gioiello simile. Il giocatore, da quando è allenato da Juric, ha avuto una crescita mostruosa, esponenziale.

Il muro di Cairo

Cairo l’ha detto in tutte le salse: non vende Buongiorno. Anche nell’ultima intervista, a Rai Radio 1, ha detto: “Se vendo Buongiorno al Milan? No, no. Abbiamo rinnovato il contratto fino al 2028. Non lo voglio vendere, non se ne parla. Lui vuole rimanere al Torino, io lo voglio tenere. Punto. Buongiorno sta crescendo moltissimo. Colombo è un bel giocatore ma non voglio vendere Buongiorno”. Parole chiare che non lasciano spazio a commenti.

Le parole di Buongiorno

Anche Buongiorno ha parlato, al termine di Genoa-Torino: “Sicuramente mi rende orgoglioso, sono contento delle parole del presidente, abbiamo fatto questa scelta in estate insieme, vedremo in futuro cosa succederà per ora sono molto contento”. In estate, per lui che ha già rifiutato l’Atalanta, le cose potrebbero cambiare. Ma per adesso la testa è solo al Toro.