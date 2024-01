Proseguono senza sosta le trattative di calciomercato per i club di Serie A: ecco tutte le notizie di oggi, martedì 16 gennaio

Continuano le trattative di calciomercato delle squadre di Serie A. Ecco tutte le notizie di oggi, martedì 16 gennaio. Una giornata che sarà ricordata in futuro come quella dell’esonero di José Mourinho, che termina ufficialmente la sua avventura nella Roma.

Genoa, occhi su Niang

Mbaye Niang sarebbe il primo nome sulla lista del Genoa per rinforzare il reparto offensivo. L’ex Milan, nelle ultime ore, ha postato sui propri profili social una foto che lo ritrae con la maglia rossoblù. Un indizio di mercato inconfondibile, che avvicina il senegalese a un ritorno in Serie A.

Napoli, accordo con il Verona per Ngonge

Gli azzurri hanno trovato un accordo con il Verona per l’ingaggio a titolo definitivo di Ngonge, per una cifra intorno ai 20 milioni più bonus. Su di lui anche la Fiorentina, ma il Napoli sembra aver anticipato la concorrenza e ora restano da sistemare gli ultimi dettagli per chiudere l’affare. Intanto la società di De Laurentiis ha accolto l’ex Sassuolo Traoré, che questa mattina ha svolto le visite mediche presso Ville Stuart.

Roma, Inter e Juventus su Gudmundsson

Albert Gudmundsson è una delle grandi rivelazioni del campionato di Serie A. L’islandese ha fatto la differenza in questa prima parte di stagione e ha attirato l’attenzione dei grandi club. Roma, Inter e Juventus lo hanno messo nel mirino per l’estate e sarebbero pronte a fare un’offerta.

Lecce, Pierotti è ufficiale

Come si legge sul sito del club: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Santiago Pierotti dal Club Atlético Colón. L’esterno offensivo classe 2001 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva e vestirà la maglia numero 50″. Ufficiale dunque un nuovo rinforzo per l’attacco di Roberto D’aversa.