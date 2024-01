L’attaccante del Torino Demba Seck, che in granata non ha più trovato molto spazio, si trasferirà alla corte dei grigiorossi

Su di lui si era mosso il Palermo e in generale altre squadre di B avevano preso informazioni. Alla fine l’ha spuntata la Cremonese, la squadra più vicina a tesserare Demba Seck. Il calciatore in granata aveva trovato sempre meno spazio nell’ultimo periodo: il cambio di sistema di gioco ha inciso certamente, ma non solo. Mai al Torino l’attaccante è stato determinante (zero gol, un numero che fa abbastanza riflettere visto il suo ruolo), senza dimenticare che le vicende personali che lo hanno coinvolto hanno creato una spaccatura con la piazza.