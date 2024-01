Il numero 7 granata fino ad ora in questa stagione ha giocato molto poco per cui insieme al Toro valuterà il suo futuro

La stagione 2023/2024 prosegue. Il giro di boa è già stato superato ed è in corso la sessione di calciomercato invernale, che fin qui non ha regalato chissà quale colpo. Le società arrivate a questo punto stanno facendo i primi bilanci della situazione e pianificano il futuro. Così si sta muovendo anche il Toro che deve ora valutare le situazioni di diversi giocatori. Tra questi ce n’è sicuramente uno che porta il nome e cognome di Yann Karamoh. Il giocatore ex Parma fin qui ha raccolto 10 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia: molto poco dunque. E quello che è certo è che anche il cambio di modulo non l’ha aiutato anzi, lo ha portato a giocare sempre di meno. Adesso a Karamoh e al Toro toccherà sedersi intorno a un tavolo per valutare attentamente se proseguire insieme o dividersi e prendere due strade diverse. Ovviamente la società granata e il francese classe 1998 cercheranno di trovare la soluzione migliore per soddisfare entrambe le parti.

Karamoh vuole dare una sterzata alla sua stagione

Il futuro del numero 7 del Toro è incerto. Quello che si può presupporre è che Karamoh vorrà sicuramente cercare di guadagnarsi la permanenza in granata ed è pronto a lottare per convincere Ivan Juric a dargli più fiducia e a fargli raccogliere più minutaggio in campo. Il francese, con un passato all’Inter, non era a disposizione per la partita contro il Genoa a causa di un problema all’alluce. Ora è sulla via del recupero e a favorirlo è il fatto che il Toro questo fine settimana non giocherà e tornerà in campo venerdì 26 gennaio per affrontare il Cagliari. Quindi Karamoh ha tutto il tempo per tornare tra gli arruolabili.

L’ex Parma quando ha giocato non ha mai inciso

Karamoh nei pochi minuti in campo raccolti fin qui in questa stagione non è mai riuscito a mettersi in mostra. A differenza della scorsa stagione dove era riuscito a collezionare diverse prestazioni molto positive e a segnare gol importanti. Karamoh infatti era riuscito a trovare la via del gol all’Allianz Stadium contro la Juve, in un match poi però finito male per i granata. Il gol manca da troppo tempo, Karamoh lo sa benissimo e spera di avere a stretto giro di posta l’occasione di poter tornare a gonfiare la rete con addosso la maglia del Toro. Solo il futuro ci dirà se sarà possibile.