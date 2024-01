Clamoroso in Serie A: José Mourinho è stato esonerato e non è più l’allenatore della Roma, il portoghese lascia i giallorossi

Clamoroso in Serie A. José Mourinho è stato esonerato: non è più l’allenatore della Roma. Una stagione iniziata male e finita peggio per il portoghese. I giallorossi sono noni in classifica: nell’ultimo periodo anche lo Special One era finito sotto le critiche. Troppi problemi e i Friedkin hanno preso questa decisione. La Roma pensa a De Rossi come sostituto. Al momento Lukaku, Dybala, Belotti e compagni sono senza mister.