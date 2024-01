Il weekend di Serie A: il Toro non gioca, ecco il programma completo e in chiave Europa delle partite, apre la Roma

Oggi si apre la 21^ giornata di Serie A. Con la Supercoppa in Arabia, si tratta di una giornata atipica. Infatti, ci saranno solo 6 partite. Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio sono all’estero. Il Toro non gioca. I granata avrebbero dovuto giocare in casa, contro la Lazio. La partita si giocherà il 22 febbraio alle 20:45. L’Inter è prima in classifica e fa un campionato a parte, con la Juventus e il Milan che inseguono. Il Toro è in lotta per un posto in Europa con Fiorentina, Atalanta, Lazio, Bologna, Napoli, Roma e Monza. Ci sono tante squadre in pochi punti. Inter-Atalanta è rinviata e si giocherà il 28 febbraio alle ore 20:45. Le altre due gare rinviate sono Bologna-Fiorentina e Sassuolo-Napoli. Si giocheranno rispettivamente il 14 febbraio (ore 19:00) e il 28 febbraio (ore 18:00). Di seguito le gare che si giocheranno questo weekend.

Le gare che si giocano

Ad aprire la giornata, sarà Roma-Hellas Verona. Calcio d’inizio sabato alle ore 18:00. Dopo l’esonero di Mourinho, i giallorossi ripartono da De Rossi. Poi, alle ore 20:45 c’è Udinese-Milan. Di domenica invece, ci sono 4 partite. Alle 12:30 c’è Frosinone-Cagliari, mentre alle 15:00 c’è Empoli-Monza. Esordio in Toscana per Davide Nicola, nuovo allenatore dell’Empoli. Chiudono il programma, alle 18:00 Salernitana-Genoa e alle 20:45 Lecce-Juventus.

Il Toro ne approfitta

Toro che ne approfitta, per rifiatare. Come detto da capitan Rodriguez, dopo Genoa-Torino: “Adesso abbiamo qualche giorno per riposarci”. Toro che si è riposato domenica, lunedì e martedì. Gli allenamenti sono ripresi mercoledì. La testa è a Cagliari-Torino, che apre la 22^ giornata. Calcio d’inizio, all’Unipol Domus Arena, fissato per venerdì 26 gennaio alle ore 20:45.