Le parole di capitan Rodriguez, al termine di Genoa-Torino: “Proveremo a fare punti a Cagliari, continuiamo così”

Al termine di Genoa-Torino, Ricardo Rodriguez ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “Partita difficile, contro loro è sempre una battaglia. Abbiamo fatto una bella partita: manca solo il gol. Adesso continuiamo: dobbiamo vincere a Cagliari. In difesa, dobbiamo difendere sempre così. Fare bene e non prendere gol: questo dobbiamo fare. Djidji è importante per noi. Ha fatto due belle partite. Adesso abbiamo qualche giorno per riposarci. Sarà difficile a Cagliari: sarà una partita intensa. Proveremo a fare punti. Bello l’intervento di Zapata, ci ha aiutato”.