Le parole di Buongiorno al termine della sfida di Marassi tra il Genoa e il Torino: ecco cosa ha detto

Uno dei migliori in campo, Alessandro Buongiorno: a Marassi il difensore ha annullato Retegui e il Toro ha chiuso senza subire alcuna rete. Alla squadra di Juric è mancata qualità? “Forse sì – così Buongiorno a Dazn – ma sono contento perché la squadra ci ha messo tutto, abbiamo lottato in un campo difficilissimo dove anche le big non sono riuscite a vincere, ora ci riposeremo e poi penseremo al Cagliari”. Un punto che dà continuità dopo il successo col Napoli: Juric ha parlato di sana ambizione da coltivare: “Noi lavoriamo per quello, per migliorare ogni giorno a partire dalla fase difensiva, cerchiamo di mettere mattoncino su mattoncino, siamo soddisfatti, dobbiamo continuare su questa squadra. Europa? Noi intanto pensiamo a fare più punti possibile”.

I complimenti di Cairo

Cairo ha parlato di Buongiorno, anche negli ultimi giorni, in termini lusinghieri, sottolineando come il vice capitano del Torino sia il presente e il futuro del Torino: “Sicuramente mi rende orgoglioso, sono contento delle parole del presidente, abbiamo fatto questa scelta in estate insieme, vedremo in futuro cosa succederà per ora sono molto contento”.