Le parole di Alberto Gilardino dopo lo 0-0 tra il Genoa e il Torino: un pari a Marassi contro la squadra di Juric

Così Gilardino ha analizzato il match: “Sono felice e contento per la prova dei ragazzi, una partita gagliarda, l’avevamo preparata in questo modo, sapevamo di giocare contro una squadra forte, dovevamo pulire la prima ma anche la seconda palla nel modo migliore. Una partita equilibrata ma siamo stati più pericolosi noi, però un pari giusto”. E poi ancora: “Ho chiesto anche un 1% in più che ci avrebbe fatto vincere, però i ragazzi hanno mantenuto equilibrio in ogni zona del campo, ci è mancato solo il gol, abbiamo creato i presupposti per mettere in difficoltà il Torino”.

“Abbiamo cercato la vittoria”

“Abbiamo chiuso in crescendo e queste sono situazioni che i ragazzi vogliono fortemente, partiamo già da presupposti alti, ora dobbiamo continuare a lavorare così, volevamo la vittoria credo si sia visto. Credo sia stata una bella partita, disputata bene, un po’ meno divertente per noi in panchina”, ha concluso.