Al termine della partita, applausi per Pietro Pellegri: il numero 11 del Toro ha saltato con i tifosi del Genoa

Pietro Pellegri, giocatore del Torino, è di Genova e tifa Genoa. Al termine della partita, finita 0-0, Pellegri si è recato sotto la gradinata del Genoa, a raccogliere gli applausi. Il giocatore ha anche saltato al coro: “chi non salta blucerchiato è”. Ovazione di Marassi per lui. Lo scorso anno, quando segnò alla Sampdoria, esultò in modo polemico verso la curva della Doria. Pellegri si era poi scusato.