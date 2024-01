Altro esonero a stagione in corso per l’Empoli, che ha salutato Aurelio Andreazzoli: al suo posto arriva Davide Nicola

Salta un’altra panchina in Serie A, proprio dopo l’inizio del girone di ritorno. Dopo che Napoli, Salernitana, Udinese ed Empoli avevano già cambiato allenatore in questa stagione, proprio i toscani hanno effettuato un altro cambio. L’arrivo di Andreazzoli al posto di Zanetti, infatti, aveva alimentato le speranze di un possibile cambio di rotta a livello di risultati e classifica. La svolta, però, non è arrivata, e il presidente Corsi ha deciso di sollevare il tecnico 70enne dal suo incarico. Al posto dell’ormai allenatore, la piazza trova Davide Nicola, ex Torino protagonista di altre salvezze miracolose negli ultimi anni. Ultima, in ordine di tempo, è stata quella con la Salernitana, che è riuscita a evitare la Serie B solo all’ultima giornata dell’annata 2021/2022.

I comunicati del club

“Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli, dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, ed i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici. A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.

“Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e domani pomeriggio alle ore 15.00 dirigerà il primo allenamento. Oltre a mister Nicola, entreranno a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra Simone Barone, nel ruolo di allenatore in seconda, Manuel Cacicia come Collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino, preparatore atletico, e Federico Barni quale match analyst”.