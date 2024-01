Si è tenuta la conferenza degli arbitri di metà campionato: il designatore Gianluca Rocchi si è sfogato dopo gli ultimi episodi

Nell’ultimo periodo, si parla molto di arbitri e Var. Gli errori, in questa prima parte di campionato, non sono stati pochi. Oggi si è tenuta la conferenza degli arbitri di metà campionato. Gianluca Rocchi, il designatore, si è sfogato. Di seguito le sue parole.

Le parole di Rocchi

“Nelle ultime due giornate, specialmente nell’ultima, siamo scivolati su errori evitabili, ma siamo persone per bene, lavoriamo tantissimo e meritiamo rispetto. Ditemi se il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma è stato uno spettacolo decente. Abbiamo avuto Orsato, il miglior arbitro del mondo, offeso da tesserati. Guida è stato quasi aggredito a Salerno da un tesserato, non è accettabile. Nessuno pensi che urlare e protestare a caso possa condizionare le nostre scelte. Chiedo ai tesserati un comportamento diverso e alla giustizia sportiva di essere dura, questo sistema non ci va più bene. Prendiamo esempio dalla Uefa, lì chi sbaglia paga caro. Sull’espulsione di Gasperini in Coppa Italia, ha detto: “Di Bello maleducato? Se non ha dato la mano ha sbagliato, ma ‘faccia di m….’ io a un arbitro non l’ho mai sentito dire, e se lo sento lo caccio”. Poi, sono stati certificati gli errori di queste prime 19 giornate.

Gli errori certificati

2ª giornata, Juventus-Bologna

4ª giornata, Monza-Lecce

5ª giornata, Sassuolo-Juventus

6ª giornata, Monza-Bologna

16ª giornata, Genoa-Juventus

18ª giornata, Genoa-Inter

19ª giornata, Inter-Verona

19ª giornata- Sassuolo-Fiorentina