Il calciomercato entra nel vivo con la sessione di gennaio: ecco tutte le ultime news sulle mosse delle squadre di Serie A

Tra una giornata di campionato e un’altra, proseguono le trattative in Serie A, che rendono ancor più entusiasmante un mese di gennaio già ricco di partite. Arrivati a metà del mese, con due settimane alla chiusura della sessione, i dirigenti devono iniziare a lavorare ancor più seriamente per mettere a segno qualche operazione che possa migliorare le rose a disposizione dei propri tecnici. Chi sta lavorando molto in questo senso è la dirigenza della Fiorentina, che si trova 4ª dopo due mezzi passi falsi e che deve riprendere il proprio percorso fatto di vittorie se vuole puntare alla Champions League. La viola, in questo momento, è alla ricerca di un giocatore offensivo che possa avere gol e assist nelle gambe. Per questo motivo, sono iniziati i contatti con il Verona per Ngonge. Il belga ha già segnato 6 reti in questo campionato, e potrebbe essere un ottimo rinforzo per Italiano.

Napoli, domani le visite mediche di Traoré

Chi ha bisogno di migliorare la rosa è senza dubbio il Napoli. L’unico acquisto fatto fin ora dal presidente De Laurentiis, infatti, è Pasquale Mazzocchi. La cessione di Elmas, però, impone l’arrivo di un altro centrocampista offensivo. Per questo motivo, negli scorsi giorni, il direttore sportivo Meluso ha chiuso la trattativa con il Bournemouth, club inglese, per Traoré. Il giocatore ex Sassuolo, che ha giocato molto poco in questa stagione a causa della malaria, sarà domani mattina in Italia per sottoporsi alle visite mediche. Nel pomeriggio, in caso di idoneità, è prevista la firma, che lo legherà agli azzurri almeno fino al giugno prossimo.

Genoa e Salernitana: operazioni in mezzo al campo

Rinforzi in arrivo anche per quanto riguarda Genoa e Salernitana. Il Grifone, dopo aver venduto Dragusin, ha bisogno di un difensore centrale giovane o esperto. Intanto, però, la società ha completato l’acquisto di Bohinen, centrocampista norvegese in forza alla Salernitana. Proprio i campani, guidati dal ds Sabatini, hanno già trovato il sostituto: si tratta di Basic, mezzala della Lazio che non ha mai trovato spazio in questa stagione.

Roma, offerta dal Brasile per Vina

Matias Vina potrebbe salutare la Serie A per tornare in Sudamerica. Il terzino classe ’97, attualmente in prestito al Sassuolo, potrebbe rientrare a Roma, prima di fare le valigie. Il Flamengo ha infatti offerto circa 10 milioni per lui, e i giallorossi sono disposti ad accettare per fare cassa. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore, ma l’affare potrebbe chiudersi a breve.