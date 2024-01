Calciomercato Torino / Il tecnico non vuole perdere il suo numero 11 e ha intenzione di inserirlo maggiormente nelle rotazioni

Prima i 62 minuti contro la Fiorentina, poi i 14 minuti finali contro il Napoli, infine altri 24 minuti giocati sul campo del Genoa: nelle ultime tre partite Pietro Pellegri è sempre sceso in campo. E l’ingresso del numero 11, nei piani di Ivan Juric, diventerà sempre più una costante nel Torino da qui al termine della stagione. L’ipotesi che il centravanti possa essere ceduto in questa sessione mercato il tecnico granata non la vuole prendere in considerazione, nonostante le squadre interessate ad averlo non manchino.

I problemi fisici sono il passato

Juric, che proprio nel corso del mercato invernale di due anni fa aveva caldeggiato l’acquisto di Pellegri del Monaco, è fortemente convinto che possa crescere molto ora che i problemi fisici che l’hanno tartassato in questi anni sembrano essere acqua passata. L’attaccante da tempo si allena con regolarità e non è più costretto a fermarsi per via del riacutizzarsi del dolore su qualche vecchia cicatrice e per nuovi problemi muscolari.

Pellegri: la fiducia di Juric

Certo nella gerarchie granata Pellegri non è al momento un titolatissimo ma è la prima alternativa a Duvan Zapata e Antonio Sanabria: per caratteristiche fisiche e tecniche è certamente più simile al colombiano ma, come avvenuto anche a Firenze, Juric da tempo sta lavorando al Filadelfia per farli convivere insieme. Per poter realmente provare a lottare per la qualificazione a una coppa europea il Torino avrà bisogno in questo girone di ritorno di un contributo maggiore da parte di chi entra dalla panchina e, in particolare quando si affrontano squadre chiuse, un giocatore con le caratteristiche di Pellegri può essere utile alla causa: ecco perché, se resterà come vorrebbe Juric, c’è da aspettarsi un suo impiego sempre maggiore. Poi serviranno anche i gol da parte del numero 11: in questi due anni al Torino ne ha segnati finora 5, tra campionato e Coppa Italia, ma è ancora a secco in questa stagione. Ma anche sotto questo aspetto Juric non ha dubbi sul fatto che, giocando con continuità, Pellegri possa presto sbloccarsi.