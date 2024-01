Il Torino, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato il ritorno di Pietro Passador dal prestito al Rimini

Nuovo “innesto” in porta per il Torino. Dopo appena 6 mesi, l’estremo difensore Pietro Passador è sulla via del ritorno dal prestito al Rimini. Il 20enne, dopo una stagione da protagonista con la Primavera granata, era stato ceduto in estate con l’obiettivo di poter fare minuti, ma la realtà è stata totalmente differente. Nella prima parte di campionato il numero 1 non ha giocato neppure una volta, mettendo a referto una sola prestazione in Coppa Italia Serie C. Il portiere si aggregherà ora alla prima squadra, ma è da definire il suo futuro immediato.

Il comunicato

“Il Torino Football Club comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea del calciatore Pietro Passador al Rimini Football Club. Il portiere sarà sin da subito aggregato alla prima squadra“.

La decisione per la seconda parte di stagione

Come detto, ora che il classe 2003 è rientrato in Piemonte, è da definire il suo futuro. Difficilmente Passador rimarrà al Filadelfia, considerando come le gerarchie in porta siano ben definite: Milinkovic-Savic titolare, Gemello 2° e Popa 3°, nonostante non abbia ancora visto il campo. L’obiettivo del club è quindi quello di trovare sin da subito una nuova sistemazione al pordenonese, in modo che possa tornare ad avere minuti. La pazienza, però, sarà necessaria in questo tipo di operazione, per evitare che si riviva la situazione vista da luglio sino a ora, con il portiere che non ha praticamente mai giocato. Vagnati si metterà quindi sin da subito al lavoro, per trovare la sistemazione migliore al 20enne, il cui agente dovrà anche muoversi per trovare una squadra, possibilmente in Serie C. Una volta terminata l’annata, poi, Passador potrà rientrare a Torino e giocarsi le proprie carte per una possibile permanenza nel prossimo ritiro estivo.