Calciomercato Torino / La sessione di mercato si è da poco aperta: le cessioni degli scontenti in casa Toro possono sbloccare le entrate

La sessione di mercato si è aperta il 1 gennaio e si chiuderà il 31. Un mese intenso di trattative, utili per sistemare le cose in corso d’opera. Anche il Torino guarda con interesse a questa finestra. Nel caso dei granata però, solo le cessioni possono sbloccare le entrate. Come succede ormai da anni, se la situazione non è critica, non si interviene senza uscite. Come dichiarato da Vagnati, prima di Fiorentina-Torino, la priorità è non perdere giocatori. Queste le sue parole: “Sul mercato, la priorità è tenere i giocatori che abbiamo. La rosa è importante. Alcuni nostri giocatori, con delle qualità, sono ambiti dagli altri. vedremo se ci saranno delle possibilità, anche in base alle uscite. Per migliorarci non ci tireremo indietro”. Alcuni giocatori infatti, potrebbero cambiare aria.

Gli scontenti in casa Toro

Ci sono giocatori, in casa Toro, che stanno giocando veramente poco come Zima, Sazonov, Gineitis, Seck e Radonjic. In difesa però, considerando l’infortunio di Schuurs, non si toccherà nulla. Juric ha detto: “Alcuni secondo me vogliono cambiare aria. Dovrà essere brava la società a sistemarli. Poi se venderemo qualcuno potrà arrivare qualche giocatore”. Seck e Radonjic sono i principali indiziati. Il primo, in 33 partite al Toro ha fatto 0 gol e 0 assist (è un attaccante). Il senegalese non partirà per la Coppa d’Africa. Mentre il secondo è diventato un caso. Entrambi possono partire. Non solo: anche Soppy ha finora collezionato pochi minuti: e non c’entra solo l’infortunio.

La priorità

A prescindere dalle uscite però, c’è una priorità: un esterno mancino. Dopo Torino-Atalanta 3-0, Cairo, in preda all’euforia, aveva detto: “Mercato? Ma che mercato vuoi fare con questa squadra”. Poco dopo però, in conferenza stampa, Juric ha chiesto un esterno di piede sinistro. Inoltre, dopo il cambio di modulo, servirebbe anche un vice Vlasic. Ricci può adattarsi, ma è più un centrocampista. Per arrivare in Europa, serve di più, anche sul mercato.