Calciomercato Serie A / Le trattative di oggi in Serie A: Brekalo, ex Torino, è in uscita dalla Fiorentina. Milan su Terracciano del Verona

La sessione di calciomercato invernale si è aperta. Fino al 31 di gennaio c’è la possibilità di sistemare le cose. Josip Brekalo, attaccante della Fiorentina ex Torino, è in uscita. Il croato ha sempre meno spazio e Sergej Jakirovic, allenatore della Dinamo Zagabria, ha detto: “Non mi voglio nascondere, è un giocatore che mi piace. Stiamo trattando con la Fiorentina per arrivare ad un accordo. Il ragazzo non vede l’ora di giocare per me e io lo stimo molto, come giocatore e come professionista. Vedrermo cosa riusciremo a fare”. Al momento però, in casa viola, la situazione esterni è questa: Sottil e Nico Gonzalez sono infortunati e Kouamé è in Coppa d’Africa. Gli unici giocatori a disposizione sono Ikoné e Brekalo: se il 77 lascerà l’Italia, lo farà a fine sessione.

Milan su Terracciano

Il Milan invece, cerca un esterno destro. Il nome in pole è quello di Filippo Terracciano dell’Hellas Verona. Anche la Fiorentina segue il classe 2003 e nelle ultime ore c’è anche la Juventus in corsa. Con il sequestro delle quote, il Verona rischia di diventare un vero e proprio supermercato. Marco Baroni, ha detto: “Noi un supermercato? A me interessa il campo”. Anche Ngonge, del Verona, piace alla Fiorentina.

Le big europee su Ederson

Secondo voci brasiliane di mercato, su Ederson dell’Atalanta ci sono il Barcellona e il Manchester United. I Red Devils, già in questo mese, sarebbero pronti a fare un’offerta.

L’Arabia vuole Politano

Nella giornata di oggi, è arrivata un’offerta dall’Arabia per Matteo Politano del Napoli. Mario Giuffredi, il suo agente, ha dichiarato: “Il rinnovo, per un motivo o per un altro, è stato sempre rimandato”. La volontà del giocatore è quella di rimanere al Napoli.