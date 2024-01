Il difensore svizzero, alla sua quarta stagione nel Torino, ha il contratto in scadenza a giugno: si cerca l’intesa

Ricardo Rodriguez sta vivendo la sua quarta stagione a difesa del Toro. Arrivato dal Milan nell’annata 2020/2021, lo svizzero si è inserito subito bene negli schemi tattici del Toro. L’ex Wolfsburg ha iniziato da terzino, per poi proseguire la sua carriera in granata da braccetto della difesa a tre al fianco di Buongiorno. Con il tempo è diventato sempre più importate per i granata e per Juric, che lo considera un vero e proprio leader. È lui, con ogni probabilità, il giocatore in assoluto più esperto della squadra. E i dati lo confermano: l’allenatore croato, da quando è iniziata la nuova stagione, lo ha schierato sempre titolare. Rodriguez non ha mai saltato una partita. Con 1528 minuti è il giocatore ad aver giocato di più dopo Milinkovic-Savic. In granata ha collezionato finora 112 presenze, condite da 2 assist. Ma a preoccupare i tifosi del Torino è il futuro del classe ’92, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. In queste condizioni, Cairo rischierebbe di perderlo a parametro zero.

Obbiettivo rinnovo

Il Torino sta lavorando da tempo al suo rinnovo di contratto. Il club non vorrebbe perdere un giocatore così esperto e i discorsi per trovare un accordo vanno avanti da mesi. Accordo che, nonostante vari tentativi, non è ancora stato trovato. Ma quel che è certo è che da parte del Toro ci sia la ferma volontà di continuare insieme. La società si sta muovendo proprio in questi giorni per quanto riguarda i prolungamenti dei contratti. Nelle ultime ventiquattro ore hanno infatti rinnovato Linetty, Vojvoda e anche Antonio Sanabria, fresco di firma fino a giugno 2026. Ora i tifosi sperano in una rapida firma dello svizzero, per non incorrere in eventuali rischi in estate.