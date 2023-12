Senza Coppa d’Africa per il Torino sarà più semplice trovare una soluzione per la cessione di Demba Seck: può partire già a gennaio

Il mercato di gennaio si avvicina. Il Torino e Davide Vagnati hanno già cominciato a ragionare sulle possibili operazioni in entrata e in uscita, per rinforzare la squadra a disposizione di Juric e piazzare altrove i giocatori scontenti. Il tecnico ha sottolineato più volte come alcuni elementi non siano più soddisfatti del progetto, l’ultima nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Torino: “Alcuni secondo me vogliono cambiare aria. Dovrà essere brava la società a sistemarli. Poi se venderemo qualcuno potrà arrivare qualche giocatore”. E tra gli scontenti candidati a partire a gennaio potrebbe esserci proprio il nome di Demba Seck, che non è stato nemmeno convocato dal Senegal per disputare la Coppa d’Africa.

Senza Nazionale trattativa più facile

Sembra chiaro che il giocatore non rientri tra le prime scelte del croato e il Toro potrebbe decidere di cederlo già a gennaio. Il fatto che Seck non sia stato convocato per la Coppa d’Africa agevolerebbe e non poco eventuali discorsi per intavolare una trattativa. L’eventuale partenza con la Nazionale avrebbe infatti impedito al giocatore di essere da subito a disposizione. Da capire se la società avrà intenzione di lasciarlo partire in prestito o a titolo definitivo, ma quel che è certo è che Seck sia uno dei principali candidati a lasciare il Torino.

Seck, poco spazio e niente più: il Toro può cederlo subito

Dopo alcuni spunti interessanti nella scorsa annata, la nuova stagione di Demba Seck sembrava essere iniziata nel migliore dei modi. Il trequartista ha giocato con continuità nelle prime gare di campionato e Ivan Juric lo ha schierato spesso dal primo minuto. È successo contro Salernitana, Roma, Verona, Juventus e Lazio, anche a causa del ritardo di condizione di Vlasic e dei soliti problemi legati alla gestione di Radonjic. Poi il senegalese è sceso progressivamente nelle gerarchie di Juric e con il passare delle settimane non ha trovato più spazio, complice il passaggio al 3-5-2. Il tecnico gli ha concesso qualche minuto in Coppa Italia e una sgambata contro Frosinone e Fiorentina.