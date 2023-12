Inserito nei preconvocati dal CT Cisse, Seck non è nella lista dei 27 che prenderanno parte alla Coppa d’Africa con il Senegal

È stata diramata la lista dei 27 giocatori che parteciperanno alla Coppa d’Africa con la maglia del Senegal. Nonostante fosse stato inserito tra i preconvocati, Demba Seck non fa parte della lista. L’attaccante del Toro non ha convinto a pieno il CT Cisse, che ha quindi deciso di non fare affidamento su di lui. Una buona notizia per Juric, che per il mese di gennaio potrà contare su di lui.

I convocati del Senegal

Portieri: Mendy, Dieng, Diaw;

Difensori: Koulibaly, Diallo, Abdoulaye Seck, Abdoulaye Niakhate, Moussa Niakhate, Ballo-Touré, Sabaly, Jackobs, Mendy;

Centrocampisti: Mendy, Idrissa Gueye, Sarr, Pape Gueye, Diatta, Ciss, Kouyate, Camara;

Attaccanti: Mane, Diallo, Ndiaye, Sarr, Jackson, Dia, Sima.