Tutti i giocatori con il contratto in scadenza nel giugno del 2024: la situazione di ognuno in vista della prossima stagione

Si sta per concludere l’anno, ed è ormai alle porte l’arrivo del 2024. E questo, a livello calcistico, non può che voler dire una sola cosa: calciomercato. Con l’inizio di gennaio, infatti, riapre la sessione per le trattative, che permette a tutte le squadre di fare operazioni in entrata e in uscita, in modo da sistemare tutte le rose in vista della seconda parte di stagione. Gennaio, inoltre, è un mese importante anche per quanto riguarda i giocatori in scadenza di contratto, in quanto dal giorno 1 essi hanno la possibilità di entrare in contatto con club che sono interessati ad acquisirli a parametro zero, se la loro volontà è quella di non rinnovare con il club attuale. E il Torino, in questo senso, deve fare i conti con diversi giocatori che ancora devono rinnovare e deve dunque accelerare i tempi.

I giocatori in scadenza

All’interno della rosa del Toro sono 5 i giocatori con soli 6 mesi di contratto rimanenti, 6 includendo anche Brandon Soppy. Il laterale francese è infatti in prestito dall’Atalanta, ma Vagnati ha a disposizione un diritto di riscatto che potrebbe permettere all’esterno di rimanere. Gli altri nomi, invece, sono quelli di Linetty, Vojvoda, Rodriguez, Gemello e Djidji. I primi due vivono una situazione particolare, in quanto hanno all’interno del contratto un’opzione per poter rinnovare di un’ulteriore stagione senza problemi di accordi, e quindi non c’è fretta per quanto riguarda loro.

Anche Rodriguez ha il contratto in scadenza

Con Capitan Rodriguez, invece, si cerca un accordo per poter continuare insieme l’avventura, così come per Gemello che deve decidere se continuare a fare il secondo o provare un’esperienza in categorie minori come titolare. Infine, c’è Djidji. Il franco-ivoriano, in scadenza la scorsa estate, aveva rinnovato per un ulteriore anno il proprio contratto, e ora si trova dunque nella stessa situazione. Molto in questo caso, però, dipende dalle sue condizioni. Fin qui il difensore ha infatti saltato gran parte della stagione per un problema, e dovrà sfruttare quindi il girone di ritorno per convincere Juric e Vagnati a confermarlo.