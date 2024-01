Torino, il calciomercato apre i battenti: con il passaggio al 3-5-2 Ivan Juric ha bisogno di un terzino sinistro di ruolo

La sessione invernale di calciomercato ha ufficialmente inizio. Società e dirigenti sportivi di Serie A saranno impegnati in un duro lavoro, al fine di migliorare le rose a disposizione dei propri allenatori. Tra queste c’è anche il Torino, che ha obbiettivi ben chiari in entrata e in uscita. Davide Vagnati dovrà essere bravo sia per quanto riguarda le cessioni, cercando di piazzare altrove i giocatori scontenti, sia per quanto riguarda le entrate. A tal proposito il direttore tecnico andrà alla ricerca di un terzino sinistro di ruolo, al fine di evitare ulteriori adattamenti sulle fasce. L’obiettivo numero uno è Josh Doig, terzino scozzese di proprietà del Verona che era già stato trattato in estate ma la pista fu poi abbandonata.

Torino, la richiesta di Juric

Juric è uscito recentemente allo scoperto, chiedendo esplicitamente un nuovo innesto da inserire negli schemi granata. “Vorrei un esterno mancino. Prima mi andava bene averne uno di piede destro, per come giocavamo in attacco. Adesso, con i due attaccanti puri, mi viene voglia di avere un sinistro. Giocando così cambiano le cose. Lavoriamo con i ragazzi, per migliorare il cross con il sinistro. Vojvoda in settimana si sta impegnando tantissimo nello stop e cross. Spero di vedere presto i frutti. Si ferma ogni giorno per venti minuti o mezz’ora”. Con il passaggio al 3-5-2, un modulo che sfrutta al massimo la spinta sulle fasce, avere a disposizione un esterno sinistro diventerebbe importantissimo per i meccanismi di gioco.

Calciomercato Torino: il punto su Doig

Le caratteristiche del giocatore richiesto dall’allenatore corrispondono perfettamente a quelle di Doig. I contatti tra le parti sono già stati avviati, il Verona ha aperto alla possibilità di cedere il proprio giocatore ma chiede 6 milioni di euro: una richiesta simile a quella formulata in estate. Doig, inoltre è un giocatore dotato anche di una buona struttura fisica (è alto 1,89 metri), qualità che Juric apprezza molto nei propri calciatori. La trattativa proseguirà in questi giorni e sono previsti a breve nuovi contatti tra le parti.