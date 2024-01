Il calciomercato entra nel vivo con la sessione di gennaio: ecco tutte le ultime news sulle mosse delle squadre di Serie A

Apre ufficialmente i battenti la sessione invernale di calciomercato. Club e dirigenti di Serie A saranno impegnati in un lungo mese per cercare di rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. Tra questi c’è il Torino di Ivan Juric, che con Davide Vagnati cercherà di piazzare altrove i giocatori scontenti. “Alcuni secondo me vogliono cambiare aria. Dovrà essere brava la società a sistemarli. Poi se venderemo qualcuno potrà arrivare qualche giocatore”. Aveva detto il croato alla vigilia del match contro la Fiorentina. Ora la palla passa alla dirigenza, che si è già mossa per portare in granata Josh Doig, da tempo un obbiettivo del Toro per la fascia.

Atalanta, ufficiale l’acquisto di Hien

“Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Hellas Verona FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Isak Malcolm Kwaku Hien, aitante difensore centrale (191 cm di altezza) di piede destro, che ha scelto il 4 come numero di maglia”, si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro. Un gran colpo dei bergamaschi, che si assicurano un difensore roccioso e di prospettiva.

Milan, l’Aston Villa propone Duran

Secondo le ultime notizie l’Aston Villa avrebbe proposto al Milan l’attaccante Jhon Duran, classe 2003. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante e quello del colombiano potrebbe essere il profilo ideale. Essendo però extracomunitario, il Milan dovrà eventualmente liberarsi prima di uno slot.

Inter, fatta per Buchanan: fissate le visite

L’Inter ha chiuso il primo colpo del mercato di gennaio: dal Club Brugge arriverà Buchanan. Mercoledì 3 gennaio sono in programma le viste mediche e il giocatore diventerà a tutti gli effetti nerazzurro. Arriva dal Belgio a titolo definitivo per una cifra di 7-8 milioni di euro.

Sassuolo, il New York City vuole Alvarez

Reduce dal rientro in campo dopo la rottura del crociato, Alvarez potrebbe lasciare il Sassuolo. Dalla MLS arriva infatti la notizia di un interesse del New York City, che vorrebbe prenderlo in prestito.