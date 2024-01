Il centrocampista lituano non mette piede in campo da un mese: il Torino potrebbe valutare un eventuale prestito

Alti e bassi nel corso della stagione di Gvidas Gineitis con la maglia granata. Il centrocampista lituano aveva trovato spesso spazio all’interno degli schemi di Ivan Juric, a causa dell’emergenza infortuni che ha attanagliato il Toro negli ultimi mesi. Ora sembra essere sparito dalle gerarchie dell’allenatore: il croato non lo schiera in campo dallo scorso 27 novembre, in cui aveva preso parte alla sconfitta subita sul campo del Bologna. Eppure il tecnico lo ha sempre difeso, anche dopo l’errore che è costato la vittoria contro il Monza: “Succede. È giovane e ha sbagliato solo in quella cosa. Per il resto è stato perfetto come senso di posizione e personalità. È un ragazzino emotivo, ci sta quanto accaduto, lo farà crescere sicuramente”.

Il Torino potrebbe pensare di cederlo in prestito

Ora per Gineitis non sembra esserci spazio nella mediana del Toro. La concorrenza di Tameze, Ilic, Ricci e Vlasic è una vera e propria montagna da scalare. Tutti infatti, dopo un complicato inizio di stagione, hanno fatto un notevole passo in avanti in termine di prestazioni e condizioni. Juric è passato al 3-5-2, abbandonando la soluzione del trequartista e arretrando Vlasic sulla linea di centrocampo. Un altro fattore che di fatto ha chiuso ulteriormente gli spazi al giovane lituano. Ecco perché, allo stato attuale delle cose, se dovesse arrivare una giusta offerta per il giocatore il Torino potrebbe lasciarlo partire in prestito. Il club non vorrebbe privarsi di un giocatore così giovane a titolo definitivo e ripone tanta fiducia nel ragazzo, che nel corso della stagione ha già dimostrato di poter competere a grandi livelli. Al Toro non resta che aspettare eventuali offerte per permettere al giocatori di andare a farsi le ossa.