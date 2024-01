I gialloblù hanno chiuso in negativo il bilancio della stagione 2023: ora dovranno vendere per risanare i conti

Aperta la sessione invernale di calciomercato il Torino prosegue la ricerca all’esterno sinistro richiesto da Ivan Juric. Nel mirino dei granata c’è Josh Doig, giocatore del Verona che nell’ultima stagione sta trovando poco spazio sotto la guida tecnica di Marco Baroni. Lo scozzese era già stato attenzionato da Davide Vagnati in estate, ma il direttore tecnico non è poi riuscito a chiudere il colpo. Ora il Torino sembra essere tornato alla carica per mettere il giocatore a disposizione di Juric, ma con una speranza in più. L’Hellas Verona, infatti, ha chiuso in negativo il bilancio dell’ultima stagione e ha bisogno di vendere per risanare i conti. Gli scaligeri hanno già ufficializzato la cessione di Hien all’Atalanta e sono pronti a chiudere altre operazioni in uscita.

Il comunicato del Verona

Sul sito ufficiale dell’Hellas Verona è apparso il comunicato relativo al bilancio della stagione 2023: “Seguendo le previsioni economico-patrimoniali riferite al primo semestre dell’esercizio 2023/2024, e conseguentemente alla mancata realizzazione delle plusvalenze ipotizzate come da budget redatto ad inizio stagione, la situazione economico-patrimoniale riferita al 30.09.2023 evidenzia una perdita in formazione rilevante. Da un punto di vista finanziario l’Amministratore Unico segnala che il fabbisogno dell’esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2024, sulla base delle previsioni effettuate, sarà coperto sia da anticipi su crediti futuri quali diritti televisivi e plusvalenze ipotizzabili ne mercato invernale, sia, eventualmente, da interventi sul capitale da parte dell’azionista”.

Doig, la cifra richiesta

Non è dunque difficile capire che la società del presidente Setti ha bisogno di concludere delle cessioni per rimettere a pari il bilancio. Dopo i circa 7 milioni incassati dalla cessione di Hien, i gialloblù ne chiedono 6 milioni per lasciar partire Doig. Da capire se il Toro sarà disposto a sborsare tale cifra per accontentare Ivan Juric.