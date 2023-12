Prima dell’inizio di Fiorentina-Torino, ha parlato Vagnati: “Abbiamo dato continuità al lavoro del mister”

Poco prima dell’inizio di Fiorentina-Torino, ha parlato Davide Vagnati. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto dei buoni risultati nel 2023. Abbiamo dato continuità al lavoro del mister, che sta facendo bene da noi, ormai da qualche anno. Sul mercato, la priorità è tenere i giocatori che abbiamo. La rosa è importante. Alcuni nostri giocatori, con delle qualità, sono ambiti dagli altri. Poi vedremo se ci saranno delle possibilità, anche in base alle uscite. Per migliorarci non ci tireremo indietro”.