Fiorentina-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Tutto pronto per Fiorentina-Torino, gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A. I granata sfidano gli uomini di Italiano, reduci da due vittorie consecutive senza subire gol. Quattro risultati utili consecutivi invece per il Toro, che per continuare a coltivare il sogno Europa dovrà uscire indenne dall’Artemio Franchi. Segui la diretta di Fiorentina-Torino su Toro.it.

Fiorentina-Torino, la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI FIORENTINA-TORINO

6′ Ilic calcia alto

5′ Fallo su Ilic, punizione interessante

5′ Gira palla il Toro, che è partito benissimo

1′ Cross di Vlasic dalla destra con il mancino: Pellegri stacca di testa ma Terracciano blocca

1′ Si parte! Muove palla il Toro!

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 18:30.

Fiorentina-Torino 0-0: il tabellino

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Ricci, Ilic, Lazaro; Pellegri, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Linetty, Gineitis, Soppy, Vojvoda, Radonjic, Seck, Karamoh, Sanabria. All. Juric.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Beltran. A disp. Christiansen, Vannucchi, Infantino, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Parisi, Martinez Quarta, Mandragora, Maxime Lopez, Amatucci, Brekalo, Sottil, Barak, N’Zola. All. Italiano.

Arbitro: La Penna di Roma. Assistenti: Peretti-Tolfo. IV Uomo: Prontera. Var: Nasca. Avar: Marin.

Fiorentina-Torino, il prepartita

Ore 18.20 Riscaldamento terminato: le squadre rientrano negli spogliatoi. Fra poco la lettura delle formazioni e l’inizio del match.

Ore 18.05 Giocatori in campo per il riscaldamento. Lo Stadio Artemio Franchi di Firenze si sta riempendo sempre di più: tanti sono anche i tifosi del Torino presenti allo stadio.

Ore 17.20 I giocatori di Fiorentina e Torino sono arrivati allo stadio Artemio Franchi. Fra poco inizierà il riscaldamento: nel frattempo sono state rese note le formazioni della gara. Sorpresa in casa granata perché c’è Pellegri dal primo minuto in campo e non Sanabria, Vojvoda ancora in panchina.

Ore 16:30 Mancano due ore al fischio d’inizio di Fiorentina-Torino. Intorno allo stadio cominciano a vedersi i primi tifosi: c’è attesa per l’arrivo dei pullman delle due squadre. Per la partita del Franchi, Juric ha recuperato Linetty, che era stato costretto a saltare la gara contro l’Udinese per via di un problema al polpaccio, ma è stato costretto a rinunciare a Zima, fermatosi nell’allenamento di rifinitura e per questo motivo non convocato.

Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Ricci, Ilic, Lazaro; Pellegri, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Linetty, Gineitis, Soppy, Vojvoda, Radonjic, Seck, Karamoh, Sanabria. All. Juric.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Beltran. A disp. Christiansen, Vannucchi, Infantino, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Parisi, Martinez Quarta, Mandragora, Maxime Lopez, Amatucci, Brekalo, Sottil, Barak, N’Zola. All. Italiano.

Fiorentina-Torino, dove vedere la gara in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa su DAZN. Sarà dunque possibile seguire il match sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, la gara sarà visibile anche su ‘Zona DAZN’. In questo caso, la partita sarà visibile tramite decoder satellitare e il canale di riferimento sarà il 215. Sarà possibile seguire Fiorentina-Torino su tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile sia con i sistemi Android che iOS, ma anche su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.