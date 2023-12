Le ultime dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze in vista di Fiorentina-Torino: gioca Pellegri nel Torino, c’è anche Lazaro

Meno di un’ora all’inizio di Fiorentina-Torino. Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali. Ci sono delle sorprese nel Torino: gioca Pellegri titolare, al fianco di Zapata. Panchina per Sanabria. Confermato Tameze in difesa, sulla sinistra Lazaro ha vinto il ballottaggio con Vojvoda. In mezzo al campo la coppia Ricci-Ilic. Nella Fiorentina, preferito Kouamé a Sottil in attacco.

Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Ricci, Ilic, Lazaro; Pellegri, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Linetty, Gineitis, Soppy, Vojvoda, Radonjic, Seck, Karamoh, Sanabria. All. Juric.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Beltran. A disp. Christiansen, Vannucchi, Infantino, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Parisi, Martinez Quarta, Mandragora, Maxime Lopez, Amatucci, Brekalo, Sottil, Barak, N’Zola. All. Italiano.