Il Red Bull Salisburgo, club austriaco, si è mosso per Valentino Lazaro, inviando una richiesta di informazioni al Torino

È entrato totalmente nel vivo il calciomercato del Torino, nonostante la sessione invernale sia stata inaugurata solo 3 giorni fa. Vagnati si è già mosso alla ricerca di alcuni profili interessanti che possano migliorare la rosa a disposizione di Juric, ma è al lavoro anche per quanto riguarda le uscite. Se da un lato il Dt deve trovare una sistemazione per Pietro Passador, il cui prestito al Rimini è stato consensualmente interrotto a causa dei pochi minuti giocati, dall’altro diversi giocatori della prima squadra possono salutare in questo mese per trovare fortuna altrove. In primis, oltre a un trequartista tra Karamoh e Seck, gli esterni. Il club granata è infatti molto interessato a Josh Doig, esterno del Verona seguito per lungo tempo anche in estate, ma per cui non è stato poi concluso un accordo. In caso di un suo arrivo, il principale indiziato a essere ceduto sarebbe Lazaro. Tra i club interessati all’austriaco c’è il Red Bull Salisburgo, che in questi giorni ha fatto un sondaggio per lui.

Lazaro via solo se arriva Doig

L’interesse del Salisburgo, in questo momento, è solo alle prime fasi. Certo è che l’esterno ex Inter molto probabilmente apprezzerebbe un ritorno in patria, nella squadra di punta del campionato austriaco. Una sua cessione, però, si svilupperebbe solo nel momento in cui Vagnati & co sarebbero certi di avere Doig tra le mani, in modo da poter contare comunque su 4 esterni di fascia. In quel modo Bellanova e Soppy rimarrebbero i due di destra, con il primo nettamente sopra nelle gerarchie, mentre sulla corsia mancina Vojvoda e lo scozzese si giocherebbero il posto. Ancora tutto da definire comunque, anche perché non è chiaro se il club di proprietà della Red Bull farà dei passi in avanti per il numero 20, che fin qui non ha mai pienamente convinto in maglia granata.