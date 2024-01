Calciomercato Torino, Vagnati continua la ricerca all’esterno sinistro richiesto da Juric: Angelino sullo sfondo

Ultimi dieci giorni della sessione invernale di calciomercato. Il Torino e Davide Vagnati continuano a cercare un esterno sinistro da mettere a disposizione di Ivan Juric. Il tecnico lo ha espressamente chiesto dopo il cambio di modulo, con il passaggio al 3-5-2. Un innesto necessario e che si adatterebbe al nuovo stile di gioco dei granata. Il direttore tecnico aveva già da tempo messo nel mirino Josh Doig, ma l’affare è definitivamente saltato con il passaggio dello scozzese al Sassuolo. Ora Vagnati è alla ricerca di altri profili da sondare, senza dimenticare a volgere lo sguardo a due obiettivi a lungo termine, per l’estate, quelli di Sosa e Wijndal.

Ipotesi Angelino

Nelle ultime ore dalla Turchia si è fatto il nome di Angelino, esterno sinistro di proprietà del Lipsia ma che nell’ultima stagione ha giocato nel Galatasaray. I tedeschi lo hanno girato in prestito in Turchia con obbligo di riscatto al raggiungimento della ventesima presenza. A oggi lo spagnolo ha giocato 19 gare e secondo quanto filtra in terra turca non verrà più schierato per evitare che si concretizzino le condizioni favorevoli al riscatto. Con ogni probabilità farà dunque ritorno in Germania, ma il Lipsia non punterebbe su di lui. La priorità dei granata, al momento, è comunque quella di cedere. Poi si potrà pensare a investire i soldi provenienti dal mercato.

Radonjic il principale indiziato a partire

Un giocatore che il Toro ha individuato per fare cassa è sicuramente Nemanja Radonjic. Il serbo è finito ai margini della rosa e i granata vorrebbero ricavare dal suo cartellino almeno 3 milioni di euro. La squadra che si è fatta avanti in maniera più concreta resta il Maiorca, che lo vorrebbe in prestito. Il Toro starebbe ragionando con gli spagnoli sulla formula dell’operazione, in attesa di sviluppi.