Voci di mercato dalla Turchia avvicinano Angelino al Torino: ecco chi è il terzino del Lipsia in prestito al Galatasaray

José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angeliño, è un calciatore spagnolo, difensore o centrocampista del Galatasaray, in prestito dal RB Lipsia. Lo spagnolo nasce a Coristanco, il 4 gennaio del 1997 e muove i primi passi nel mondo del calcio nel Deportivo La Coruna. Nel 2012 viene acquistato dal Manchester City, senza mai scendere in campo: finirà poi nella squadra delle riserve. Nell’estate del 2015 viene girato in MLS, al New York City: qui gioca con continuità e disputa 14 gare. Il prestito scade e torna nei Citizens, dove ritrova Pep Guardiola che lo fa esordire in FA Cup contro l’Aston Villa. Debutta anche in Champions League contro lo Steaua Bucarest. Poi brevi esperienze nel Girona e nel Maiorca, fino all’approdo nel PSV, dove viene nominato talento dell’anno in Eredivisie nel 2019. Fa poi ritorno al Manchester City per 12 milioni di euro, prima di essere girato in prestito al Lipsia. I tedeschi lo acquistano a titolo definitivo nel 2021 e lo mandano in prestito al Galatasaray. I turchi hanno però deciso di non riscattarlo e gli eviteranno la ventesima presenza che lo tratterrebbe in giallorosso.

Le caratteristiche tecniche

Angelino non fa della forza fisica un suo punto di forza, ma è molto agile e veloce. Ha ottime doti di corsa ed è di piede mancino. Svolge molto bene la fase offensiva e guadagna spesso il fondo con percussioni personali. I numeri lo rendono uno dei terzini più prolifici del panorama europeo, con ben 24 reti e 77 assist all’attivo.