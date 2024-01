Il giornalista sportivo turco Ertem Sener ha pubblicato un tweet enigmatico sul terzino in forza al Galatasaray

Arrivano notizie di calciomercato direttamente dalla Turchia. Ertem Sener, famoso giornalista sportivo turco, ha pubblicato un emblematico tweet nel pomeriggio. Il riferimento è ad Angelino, terzino che in questa stagione ha giocato nel Galatasaray, che dovrebbe volare verso Torino. Il classe ’97 è in prestito dal Lipsia con obbligo di riscatto al raggiungimento della ventesima presenza, ma il club turco, secondo quanto filtra dalla Turchia, ha deciso di non dargli più minutaggio per rispedirlo in Germania.