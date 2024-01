Nemanja Radonjic è al centro delle voci di mercato e ha pubblicato una storia su Instagram dalla palestra del Fila

Il caso Nemanja Radonjic continua a tenere banco in casa Torino. Il trequartista serbo, dopo un convincente inizio di stagione, è finito ai margini della rosa di Ivan Juric. Le cause sono da ricercare negli atteggiamenti dell’ex Marsiglia, spesso e volentieri inadatti alla causa granata. “Il talento deve essere dentro un contesto di professionalità, almeno che non sposti gli equilibri in senso assoluto. Non è uno sport singolo, c’è un gruppo, è uno sport di squadra. Lui deve adattarsi alle dinamiche dello spogliatoio, è un ragazzo a posto, il nostro mister è il personaggio migliore per tirare fuori il meglio”, aveva detto Davide Vagnati sul giocatore. Atteggiamenti che hanno portato Juric a fare “scelte diverse” nel corso delle ultime settimane, escludendo di fatto il numero 10.

Radonjic al centro delle trattative

La società ha individuato nel trequartista il profilo ideale per fare cassa: se dovesse arrivare la giusta offerta per il suo cartellino potrebbe lasciare il Toro nei prossimi giorni. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Maiorca, che lo ha chiesto in prestito. I due club starebbero però lavorando sulla formula. Cairo preferirebbe infatti cederlo a titolo definitivo, con la speranza di guadagnare circa 3 milioni dall’operazione. Intanto Radonjic continua ad allenarsi al Filafdelfia: l’ex Marsiglia ha postato una storia sul suo profilo Instagram dalla palestra della struttura. In alto in evidenza la scritta “passione“, come a far intendere che il giocatore si sente ancora parte integrante del progetto Torino. Al momento nessuno è in grado di prevedere cosa succederà in futuro, ma quel che è certo è che Radonjic è uno dei principali indiziati a svestire presto la maglia granata.