Valentino Lazaro ha subito un brutto fallo da Mazzocchi: il giocatore si è mostrato ironico su Instagram riguardo l’accaduto

“Lazzaro, alzati e cammina…”. Detto fatto per Valentino Lazaro del Torino. Il giocatore del Toro, contro il Napoli, ha subito un brutto fallo da Mazzocchi, che è stato espulso. Su Instagram (nelle storie), come si vede sotto, il numero 20 granata l’ha presa con ironia. Dopo la partita, Lazaro aveva detto: “Mazzocchi? Certi falli non dovrebbero esserci”.