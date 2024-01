David Zima, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post con un messaggio criptico: il difensore è sul mercato e potrebbe partire

Juric lo ha ribadito più volte: ci sono dei giocatori che vogliono andare via. David Zima non trova spazio in questo Toro. Su di lui c’è l’Amburgo e il giocatore potrebbe salutare. Intanto, sul proprio profilo Instagram, il giocatore ha pubblicato un post con un messaggio criptico. Due foto di lui al Toro, con la descrizione “Time flies fast”. Tradotto significa: “Il tempo passa veloce”. Sarà addio per il numero 6?