Calciomercato Torino / I tedeschi dell’Amburgo sono ancora su David Zima del Torino, ma il problema è la formula

Manca ormai meno di una settimana alla fine del mercato. Mercoledì 31 gennaio si chiude la sessione invernale. Il Toro non ha ancora fatto acquisti, è fermo sul mercato. Senza le uscite, non arriva nessuno. Al momento sono partiti N’Guessan (prestito alla Ternana) e Seck (prestito al Frosinone). Su David Zima, difensore classe 2000 del Toro, c’è ancora l’Amburgo. I tedeschi, che militano in Bundesliga 2, lo vorrebbero in prestito. Sono infatti 3^ e vogliono centrare la promozione. Il Toro però, vuole cederlo in maniera definitiva, per fare cassa. Questo è il problema, lo scoglio principale: la formula. I granata con lui vogliono fare cassa, per poi andare su Lovato della Salernitana. Più defilato l’interesse dell’Herta Berlino. Zima, al Toro, non trova spazio.

Poco spazio e problemi fisici

Per Zima, questa poteva essere la stagione della conferma. Invece, il numero 6 non trova spazio e ha avuto anche problemi fisici. Questa è la sua terza stagione al Toro, che lo pagò 5,90 milioni di euro dallo Slavia Praga. Verso la fine della stagione 2022/2023 (la scorsa), è stato operato al ginocchio. Il recupero, è stato più lungo del previsto. In stagione, in Serie A, solo 5 partite per lui. Nessuna da titolare. In Coppa Italia, 1 presenza e 1 gol di testa. La concorrenza è tanta in difesa: Zima potrebbe salutare.

Un mercato bloccato

Senza uscite, non si compra nessuno. Questa è la linea guida. Nel corso dell’ultima conferenza stampa di Juric, prima di Cagliari-Torino, queste sono state le sue parole: “Le entrate dipenderanno dalle uscite, ci sono giocatori che vogliono andare via. Poi abbiamo cambiato modo di giocare. Ma il numero di giocatori in entrata dipende da quelli in uscita”. Al posto di Seck, potrebbe arrivare qualcuno. Intanto il tempo passa.