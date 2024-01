Demba Seck si presenta al Frosinone: “Il mio obiettivo è quello di salvarci ed essere decisivo qui a Frosinone”

Demba Seck è un nuovo giocatore del Frosinone. Il classe 2001 si è trasferito in prestito. Nella giornata di oggi, si è presentato ai ciociari. Di seguito le sue parole.

Le parole di Seck

“Ringrazio il direttore per avermi portato qua. Volevo venire già in estate perchè avevo sentito il mister e sapevo che il suo gioco era perfetto per me. Il Frosinone gioca bene ed è perfetto per le mie caratteristiche”.

Juric ti ha ringraziato per la tua professionalità, cosa ti porti dietro dal Toro?

“Lo ringrazio perché sempre mi ha fatto i complimenti per questo. Posso portare il duro lavoro. Ho iniziato a 17 anni a giocare perché prima ho dovuto lavorare e questo lo porto dietro. Siamo giovani dobbiamo lavorare tanto”.

Arrivi con lo scopo di tornare poi a Torino da prima stella?

“Sì assolutamente. Prima di tutto quando ho parlato col direttore mi ha detto che avevo tutte le qualità per far bene ma ora devo dimostrarlo. Credo che il Frosinone sia la squadra giusta. Anche questa estate con chiunque parlassi dicevo che Frosinone era la squadra perfetta per me”.

A chi ti ispiri e cosa prometti ai tifosi?

“Mi piace molto Leao per come gioca ma seguo anche Mbappe e Haaland. Mi piacciono questi tre. Metterò tanto impegno, le mie qualità sono l’1 contro 1 e saltare l’uomo. I dribblatori piacciono molto, devo migliorare in fase di finalizzazione”.

Sei già pronto per giocare?

“Sono già pronto e mi sono già allenato due giorni. Non credo che ci sia una coppia Seck-Soulé perché siamo diversi. Posso giocare in diversi ruoli”.

Qual è il tuo ruolo preferito?

“Quando ero giovane ho giocato come esterno alto sia a destra che a sinistra. Con Juric ho fatto anche il trequartista e la punta centrale. Il mio ruolo preferito è fare l’esterno del 4-3-3”.

In Torino-Frosinone di Coppa Italia era rigore?

“Per me era rigore, l’ho detto sia a Monterisi quando sono arrivato che per messaggio al direttore dopo la gara (sorride, ndr)”.

Che obiettivo hai e che impatto hai avuto nello spogliatoio?

“Il mio obiettivo è salvarci ed essere decisivo. Voglio fare gol e assist ma non mi sono posto un obiettivo in termini di gol. Conoscevo già Okoli, Zortea e Soulé. Tutti giovani, dopo allenamento ci fermiamo a scherzare. Mi piace stare qui”.