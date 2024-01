Verso Cagliari-Torino, che apre la 22^ giornata: Adrien Tameze è pronto per tornare a giocare in difesa senza Djidji

Dopo la 21^ giornata, in cui il Toro non ha giocato, adesso i granata aprono la 22^. Cagliari-Torino è in programma venerdì 26, alle ore 20:45, allo Stadio Unipol Domus in Sardegna. Juric ha parlato in conferenza stampa e non ci saranno Schuurs, Djidji, Soppy, Ilic, Radonjic e Karamoh. Senza Koffi Djidji, tocca ad Adrien Tameze, che torna in difesa. Proprio nell’ultima gara, a Genova, era appena tornato a giocare in mezzo al campo. Adesso però, Juric ha bisogno di lui in difesa. Non è la prima volta, in stagione, che Juric chiede un sacrificio al numero 61. Anzi, l’ex Hellas Verona e pupillo di Juric, ha trovato la titolarità proprio in quel ruolo: braccetto destro al fianco di Buongiorno e Rodriguez.

L’indizio di Juric

In difesa, oltre a Buongiorno e Rodriguez, che sono intoccabili, ci sono anche Zima e Sazonov che però non trovano spazio. Come in questo caso, senza Djidji, Juric preferisce Tameze. L’indizio arriva da lui stesso: “Sazonov lo vedo un po’ più in mezzo come caratteristiche, decideremo dopo l’allenamento”. Zima e Sazonov l’allenatore li vede più come centrali di difesa, ma togliere il posto a Buongiorno è un’impresa quasi impossibile. Con Djidji ai box, a inizio stagione, Schuurs era il titolare sulla destra. Poi però, l’olandese si è rotto il crociato. Così Tameze, da centrocampo, è stato spostato in difesa. Djidji contro Napoli e Genoa ha giocato benissimo, ma adesso ha qualche problema e Juric non vuole rischiarlo.

Tameze in difesa

Arrivato in estate, durante il ritiro di Pinzolo, Tameze ha già giocato 17 partite in Serie A. Di queste, 10 sono state giocate in difesa. Solo 3 vittorie contro Sassuolo (2 assist), Atalanta ed Empoli. Poi 3 pareggi (Monza, Frosinone e Udinese) e 4 sconfitte (Juventus, Inter, Bologna e Fiorentina). Lasciando da parte i numeri, si tratta di un giocatore affidabile, che può giocare tranquillamente in quella zona. Il suo spirito di sacrificio per la squadra non è indifferente.