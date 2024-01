Il Torino deve fare in fretta riguardo la situazione di Koffi Djidji: dovrà rinnovare il difensore o partirà a costo zero a fine stagione

Non solo operazioni per l’immediato presente. Il Torino, con la figura di Davide Vagnati in prima linea, lavora anche con l’obiettivo di programmare il futuro. In questo senso, il club in questa stagione ha già rinnovato il contratto di giocatori come Linetty, Vojvoda e Sanabria, e potrebbe continuare con altri elementi della rosa. In particolare, tra le situazioni che richiedono più urgenza, c’è quella riguardante Koffi Djidji. Il difensore era in scadenza già nella passata stagione, e ha rinnovato il proprio contratto di un ulteriore anno. I tanti problemi fisici che lo hanno fatto stare fermo fino a dicembre hanno creato un po’ di rimpianti e davano indicazioni su quelle che sarebbero state le sue sorti nel giugno prossimo. Ora, invece, il numero 26 si è ripreso il posto in squadra con grande convinzione, portando la dirigenza a riflettere sul suo futuro.

Djidji, tentazione araba

Con il mese di gennaio ormai quasi finito, giocatori in scadenza di contratto come lui hanno la possibilità di accordarsi con altre società per trasferirsi a costo zero nella prossima stagione. Djidji non ha ancora avuto contatti con nessun altro club, ma nelle ultime ore si è registrato un forte pressing da parte dell’Al-Wasl, club degli Emirati Arabi, nei suoi confronti. Gli arabi sono disposti a mettere nel piatto una cifra importante per il Toro, che così guadagnerebbe rispetto a un’eventuale partenza a zero, e un super ingaggio per il centrale.

Il Toro non vuole cederlo

La società, però, ha fatto capire di non essere interessata a cedere il giocatore, considerato un elemento chiave della rosa da Juric. Per questo motivo, la sua permanenza anche nella prossima annata dipenderà certamente dal futuro del tecnico. In caso di rinnovo dell’allenatore, è possibile che anche l’esperto difensore possa prolungare ulteriormente il proprio contratto.