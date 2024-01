Calciomercato Torino / Lo spagnolo piace ai granata che vorrebbe regalare a Juric un rinforzo di qualità per l’attacco

La notizia è rimbalzata ieri da Siviglia e nelle ultime ore quelle che erano voci che circolavano in Spagna sono diventate conferme anche in Italia. Rafa Mir è seguito da vicino dal Torino: così da vicino che il club granata sta tentando di imbastire un’operazione che possa portare lo spagnolo alla corte di Juric. Non è una trattativa semplice perché bisognerà mettere d’accordo tutte le parti. Il Torino, il Siviglia ma pure il giocatore: si lavorerà non su una cessione a titolo definitivo ma di un prestito con diritto di riscatto.