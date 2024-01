Calciomercato Torino / Sondaggio del Lecce per Karamoh, che potrebbe lasciare il Piemonte in questa sessione di trattative

Prosegue, tra obiettivi in entrata e trattative in uscita, il mercato del Torino. I granata, rappresentati da Vagnati, non hanno ancora acquistato nessuno in queste prime tre settimane, essendosi concentrati maggiormente sulle cessioni. In particolare, hanno già lasciato il club in prestito N’Guessan e Seck. Il primo è passato alla Ternana, in Serie B, dove può trovare sicuramente maggior minutaggio per tornare poi in estate al Filadelfia e lottare per un posto in squadra. Il senegalese, invece, terminerà la stagione al Frosinone, dove si spera che avrà più possibilità di far bene. Oltre loro, però, un altro giocatore potrebbe lasciare prima della fine di gennaio. Si tratta di Yann Karamoh, un altro che non ha trovato grande spazio in campionato sin qui e che è stato richiesto dal Lecce.

Arrivederci anche per il francese?

Il club salentino ha fatto un timido sondaggio per l’ex Inter e Parma, che in questa stagione ha giocato solamente 10 partite. L’attaccante non pare avere altre richieste né dall’Italia né dall’estero al momento, e per questo motivo l’idea dei pugliesi potrebbe trasformarsi in una vera e propria trattativa. D’Aversa avrebbe bisogno di un attaccante in grado di giocare anche largo a sinistra o a destra, mentre Juric in questo momento ha abbondanza in avanti. A questo c’è da aggiungere anche che la lunga ricerca di Vagnati & co nei confronti di un attaccante (come Rafa Mir) certamente mostra la non troppa fiducia nei confronti del numero 7, che dunque anche per questo motivo può decidere di lasciare. La strada è ancora tutta da tracciare, ma se il sondaggio dei pugliesi dovesse concretizzarsi in una richiesta di prestito o trasferimento, è possibile che la trattativa arrivi a una conclusione in poco tempo. Da lì, poi, i granata possono concentrarsi sul trovare un nuovo attaccante.