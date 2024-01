Mancano 8 giorni alla fine della sessione invernale di calciomercato, il tempo stringe. Tanti club hanno annunciato di non voler più intervenire, mentre altri sono ancora alla ricerca della giusta opportunità, che solitamente si presenta quando il tempo sta per terminare. Chi ha bisogno di tanto lavoro da fare, in questo senso, è il Verona. I gialloblù hanno passato le prime settimane di mercato all’insegna delle cessioni dei big per provare a far quadrare i conti societari, ma ora hanno necessariamente bisogno di acquistare giocatori per mantenere alto il livello della rosa. Oltre agli acquisti di Tavsan e di Noslin, il ds Sogliano dovrà anche cercare una punta centrale. È notizia delle ultime ore, infatti, la conclusione della trattativa che porterà Milan Djuric al Monza. L’attaccante bosniaco, quindi, saluta il capoluogo veneto dopo una stagione e mezzo.

Napoli, oggi le visite di Dendoncker

Non si ferma il Napoli, che dopo gli acquisti di Mazzocchi, Traoré e Ngonge ha chiuso per un altro giocatore. Si tratta di Dendoncker, centrocampista dell’Aston Villa con un passato al Wolverhampton. Gli azzurri e il club inglese hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito fino a fine stagione più un diritto di riscatto fissato intorno a 9 milioni. Mazzarri, quindi, avrà un centrocampista in più all’interno del proprio organico, che può essere d’aiuto sin da subito vista la situazione indisponibili.

Sfumato lo scambio Belotti-Ikoné

Niente da fare per quanto riguarda lo scambio tra Roma e Fiorentina che avrebbe coinvolto Belotti e Ikoné. Negli ultimi giorni i due club avevano provato a intavolare una trattativa, con la viola che aveva bisogno di una punta centrale e i giallorossi che invece avevano richiesto il francese. Non se ne farà nulla, però. Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha smentito la trattativa. Il Gallo, quindi, dovrà trovare un’altra sistemazione se non vuole rimanere nella Capitale.

Juventus, fatta per Kean all’Atletico Madrid

Cessione in prestito importante per la Juventus, che lascia partire Moise Kean in direzione Madrid. L’attaccante, che ha giocato poco in questa stagione a causa di problemi fisici e della concorrenza, dopo non aver segnato neppure un gol, terminerà quindi la stagione in Spagna sotto la guida di Simeone. L’obiettivo è chiaro: rilanciarsi e trovare reti e minuti in vista di una possibile chiamata di Spalletti per l’Europeo.