Calciomercato Torino / Dopo aver sondato la pista Bakker, la Roma ha virato su Angelino, altro giocatore seguito dai granata

Si era mossa per Bakker ma ora la Roma ha virato con decisione su un altro terzino sinistro: Angelino. Lo spagnolo, di proprietà del Lipsia ma in prestito al Galatasaray in questa prima parte di stagione, è un giocatore che è seguito con attenzione anche dal Torino, con la società granata che aveva già mosso i primi passi per cercare di portarlo alla corte di Ivan Juric. L’offerta della Roma però rischia di complicare i piani.

Angelino verso il sì alla Roma

La società giallorossa, con un vero e proprio blitz, si è avvicinata all’accordo totale per portare Angelino nella capitale: restano da definire gli ultimi dettagli tra le parti ma l’intesa è vicina. Il calciatore avrebbe già detto sì alla proposta della Roma, che deve però ancora definire i dettagli dell’operazione con il Lipsia. Il Torino osserva la situazione cercando di capire se ci sono ancora i margini per provare a inserirsi nell’operazione o se dovrà invece orientarsi definitivamente verso altri obiettivi di mercato.

Calciomercato Torino: Angelino alla Roma libererebbe Bakker

Se effettivamente il terzino spagnolo dovesse trasferirsi nella squadra allenata da Daniele De Rossi, il Torino avrebbe a questo punto la possibilità di tornare forte su Bakker, che è sempre in uscita dall’Atalanta dopo una prima parte di stagione in cui ha visto pochissimo il campo. Il dt Davide Vagnati ha ancora poco più di una settimana per riuscire a consegnare a Juric quei rinforzi chiesti per completare la squadra. E il terzino di piede mancino è una delle priorità dell’allenatore, considerato che i quattro esterni attualmente in rosa (Raoul Bellanova, Valentino Lazaro, Mergim Vojvoda e Brandon Soppy, con quest’ultimo che è in uscita) sono tutti destri di piede.