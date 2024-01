Non ci sono novità sulla cessione di Nemanja Radonjic: il Torino continua a lavorare per trovargli una sistemazione

Passano i giorni e per Nemanja Radonjic sembrano non esserci novità. Il trequartista serbo è finito da tempo ai margini della rosa a causa di ricorrenti problemi di atteggiamento e la società ha deciso di metterlo sul mercato. “Il talento deve essere dentro un contesto di professionalità, almeno che non sposti gli equilibri in senso assoluto. Non è uno sport singolo, c’è un gruppo, è uno sport di squadra. Lui deve adattarsi alle dinamiche dello spogliatoio, è un ragazzo a posto, il nostro mister è il personaggio migliore per tirare fuori il meglio”, aveva detto Davide vagnati sul giocatore. Per l’ex Marsiglia si sono fatte avanti varie squadre, dal Monza fino all’Olympiacos: la situazione.

Non c’è l’accordo per Radonjic

Non si sblocca la situazione legata alla cessione di Nemanja Radonjic. Il Torino ne aveva parlato inizialmente con il Monza, ma la proposta biancorossa non aveva soddisfatto i granata. Cairo vorrebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con un obbligo di riscatto, con l’obbiettivo di guadagnare almeno 3 milioni dal suo cartellino. Ecco perché nemmeno la proposta del Maiorca aveva soddisfatto le richieste della società. Gli spagnoli avevano infatti avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto e si è cercato di lavorare a lungo sulla formula per il trasferimento. Al momento, però, non c’è ancora alcuna novità. L’interesse degli iberici sembra comunque concreto e non è escluso che la situazione possa cambiare nelle prossime ore. Infine l’inserimento dell’Olympiacos: al momento quello dei greci sembra un semplice sondaggio. Da capire se il club di Super League deciderà di fare sul serio per il serbo. Radonjic è legato al Torino con un contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e nell’ultima stagione ha totalizzato 11 presenze con 3 gol e 1 assist tra Serie A e Coppa Italia.