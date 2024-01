Secondo i media spagnoli il Torino avrebbe messo gli occhi su Rafa Mir, attaccante che gioca nel Siviglia

Sono ore calde in casa Torino sul fronte mercato. I granata hanno ceduto in prestito secco Demba Seck al Frosinone, che ha ufficializzato il trasferimento nel pomeriggio. Ora Vagnati punta a rinforzare la rosa a disposizione di Juric. A tal proposito, dalla Spagna giungono voci di un interesse del Toro per Rafa Mir, attaccante spagnolo in forza al Siviglia. Il classe ’96 non rientrerebbe più nei piani del tecnico Quique Sanchez Flores e la società lo avrebbe messo sul mercato per fare cassa. Da capire se il Toro affonderà il colpo nelle prossime ore, così da mettere a disposizione del tecnico croato un altro giocatore offensivo dopo Zapata, Sanabria e Pellegri.