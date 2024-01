L’esterno è arrivato a Bergamo in estate ma sotto la guida tecnica di Gasperini non trova spazio: ora si inseriscono i giallorossi

Il Torino continua a muoversi senza sosta nel tentativo di mettere a disposizione di Juric dei rinforzi per la prossima stagione. Davide Vagnati sta lavorando duramente per individuare i giusti profili che potrebbero fare al caso del tecnico croato, che ha espressamente chiesto un esterno. Sfumato Josh Doig, il Toro ha notato prima il nome di Angelino, in forza al Galatasaray, e poi quello di Mitchel Bakker, arrivato in estate dall’Atalanta. Per quest’ultimo, però, le cose sembrano complicarsi: sul giocatore si è inserita la Roma dei Friedkin.

Su Bakker si inserisce la Roma

L’interesse manifestato dal Toro potrebbe essere presto vanificato dall’inserimento della Roma per il giocatore olandese. Con l’arrivo di Daniele De Rossi Thiago Pinto è alla ricerca di un esterno di ruolo da alternare a Karsdorp e Spinazzola e quello del terzino nerazzurro sembrerebbe essere il nome giusto per il nuovo allenatore capitolino. Bakker non sta infatti trovando spazio sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini e potrebbe cambiare aria già a gennaio. La formula potrebbe essere quella del prestito oneroso con un eventuale diritto di riscatto. Arrivato a Bergamo con grandi aspettative, dopo un’ottima stagione al Bayer Leverkusen condita da 3 gol e 2 assist, Bakker ha disputato solo 8 gare nella nuova stagione di Serie A. Il minutaggio è stato però decisamente scarso, con soli 223′ minuti trascorsi sul terreno da gioco. Troppo impegnativa la concorrenza di due terzini come Ruggeri e Zappacosta, uomini di fiducia e insostituibili dell’allenatore nerazzurro. Eppure l’Atalanta aveva investito soldi importanti per il suo cartellino, con un esborso di 10 milioni di euro versati nelle casse dei tedeschi. Da capire ora se la società giallorossa intavolerà una vera e propria trattativa.