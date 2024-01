Calciomercato Serie A / Le notizie di mercato di Serie A: Milan Djuric va al Monza, il Verona prende due nuovi giocatori

Manca meno di una settimana alla chiusura del mercato. Tutte le squadre, in Serie A, si muovono alla ricerca dell’affare migliore. Milan Djuric, attaccante serbo, ha svolto le visite mediche con il Monza. Il giocatore era di proprietà dell’Hellas Verona. L’Hellas Verona, dopo le cessioni di Hien (Atalanta), Ngonge (Napoli), Faraoni (Fiorentina), Terracciano (Milan), Hongla (Granada) e Gunter (Karagumruk) prende due nuovi giocatori. Uno è il centrocampista Belahyane dal Nizza, l’altro è Davi Silva dal Vitoria Sport Clube.

Belotti: pedina di scambio?

Nicola adesso allena l’Empoli. In attacco, è già arrivato Cerri dal Como. La Roma però, vuole Tommaso Baldanzi. Stagione difficile per il gioiello dei toscani. Per arrivarci, la Roma sarebbe disposta ad offrire il cartellino di Andrea Belotti.

Napoli: dentro Perez e fuori Ostigard

Movimenti anche in casa Napoli. Fatta per l’arrivo nella squadra di Mazzarri di Perez, dall’Udinese. Ostigard invece, è sul piede di partenza. La sua volontà è quella di tornare al Genoa.

Goldaniga può partire

In casa Cagliari invece, Goldaniga può partire. L’ex Genoa potrebbe ripartire dalla Serie B. Su di lui ci sono Como e Cremonese.

Doig al Sassuolo

Josh Doig, in uscita da tempo, negli scorsi giorni è andato al Sassuolo. Prima il Torino, poi il Marsiglia su di lui. Per ben 6 milioni di euro, è passato dal Verona ai neroverdi, orfani di Matias Vina. Carnevali ha dichiarato: “Per Doig fatto un sacrificio, crediamo in lui”.