Il georgiano fotografato dai tifosi sulla linea 4: torna a casa in tram dopo essersi allenato al Filadelfia

Venerdì sera a Cagliari è entrato in campo nella ripresa e nei minuti finali ha salvato il risultato. Sazonov è arrivato a Torino da qualche mese ma Juric – anche per gli infortuni che hanno colpito il reparto – ha dovuto utilizzarlo prima del previsto. Il georgiano si è fatto trovare pronto da subito e col passare del tempo sta crescendo, entrando nei meccanismi dell’allenatore. Un giocatore che piace ai tifosi: non è così difficile, nei momenti di relax, pizzicarlo in centro a Torino o vederlo… in tram! Ebbene sì, perché il difensore spesso sceglie di viaggiare con i mezzi pubblici. Come accaduto oggi, quando alcuni tifosi lo hanno sorpreso sulla linea 4, quella che transita proprio dalle parti del Filadelfia. Terminato l’allenamento via in tram: un po’ di normalità, una scena d’altri tempi, qualcosa che una volta sarebbe passata sotto silenzio e che invece oggi rappresenta una eccezione.