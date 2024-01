Il serbo ha salutato i tifosi con una storia Instagram: vicina la firma con il Maiorca, al Torino era ormai ai margini

Con una storia pubblicata su Instagram, Radonjic ha salutato i tifosi del Torino che mai gli hanno fatto mancare supporto e affetto, anche nei momenti più complicati della sua gestione. “Grazie a tutti. Soprattutto ai tifosi che sono stati sempre con me e mi hanno spinto sempre avanti. Mi dispiace che sia finita così. La vita è così e non sai mai cosa ti aspetta, ma vedrò sempre Torino come casa mia. Vi voglio bene, Rado”.